«Реал» Мадрид – «Бенфика»: прогноз и ставки от БК Pinnacle888

1771964880

вчера, 23:28

Представляем обзор линии БК Pinnacle888 и вариант для ставки на матч Лиги чемпионов «Реал» Мадрид – «Бенфика», который состоится 25 февраля 2026 года.

«Реал» Мадрид

«Реал» отличился в прошлом матче единственным голом и очередным скандалом вокруг Винисиуса, но своего на выезде добилась. Теперь мадридскому клубу нужно уверенно сыграть на своем поле и реабилитироваться за поражение в Ла Лиге. Если хозяева допустят слабость, то «Бенфика» наверняка воспользуется этим и может перевернут сценарий этого противостояния.

21 февраля «Реал» проиграл на выезде «Осасуне» (1:2), а 17 февраля справился на выезде с «Бенфикой» (1:0).

«Бенфика»

«Бенфика» сыграла более тускло первый матч плей-офф, чем в групповом турнире с «Реалом», но поражение в один мяч оставляет некие шансы команде, несмотря на то, что он пройдет в Мадриде. В составе клуба из Португалии достаточно опытных игроков, которые могут помочь добиться нужного результата и использовать ошибки «сливочных», если такие будут.

21 февраля «Бенфика» обыграл «АFS» (3:0), а 17 числа в Лиге чемпионов проиграли «Реалу» на своем поле (0:1).

Котировки БК Pinnacle 888

Победа «Реал» Мадрид – 1.52

Ничья – 4.6

Победа «Бенфика» – 5.7

Статистика

«Реал» Мадрид выиграл семь из десяти последних матчей во всех турнирах

Четыре из пяти последних матчей «Бенфики» на выезде завершились исходом «обе забьют — нет»

«Реал» проиграл два из трех матчей «Бенфике» при одной победе

Прогноз

Поставить на ничью в первом тайме, компания Pinnacle888 предлагает по коэффициенту 2.75. Предполагаем, что первый тайм не будет богатым на события, а интрига после первой половины останется прежней.