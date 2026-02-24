Top.Mail.Ru
«Атлетико» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

сегодня, 22:40
АтлетикоЛоготип футбольный клуб Атлетико (Мадрид)4 : 1Логотип футбольный клуб БрюггеБрюггеМатч завершен

В ответном стыковом матче Лиги чемпионов встречались «Атлетико» и «Брюгге». Встреча, состоявшаяся в Мадриде, завершилась со счетом 4:1.

Голами у хозяев отметились Серлот (23', 76', 87') и Кардосо (48'). За гостей забил Ордоньес (36').

«Атлетико» вышел в следующий раунд турнира, победив по сумме двух игр со счетом 7:4.

Sergo81
Sergo81
сегодня в 23:45
Забей Брюгге второй гол в первом тайме, ещё неизвестно, кто вышел бы победителем из этой пары. Физически атлетов они продавливали. В какой-то момент показалось что додавят)).
Capral
Capral ответ shur (раскрыть)
сегодня в 23:40, ред.
Наберёмся терпения...
shur
shur ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:30
...смотрю сейчас "Интер" ! Как то пока не впечатляет!
sv_1969
sv_1969
сегодня в 23:28
Можно сказать так , что Серлот закончил сказку Брюгге в ЛЧ!
Capral
Capral ответ Джиперс Криперс (раскрыть)
сегодня в 23:22, ред.
Приветствую, Дмитрий!!!
Ничего пока не слыхал похожего, но и не исключаю. Для Симеоне, вероятно, это был бы новый вызов, хотя я уверен, что и в Интере, его футбол не поменяется и будет похож на футбол Индзаги... Но вероятно, это будет не самый плохой вариант и итальянский клуб вернется к своей итальянской оборонительной системе, именно к тому, чему мы и привыкли, видя, итальянский классический футбол.)))
y-ago
y-ago
сегодня в 23:15
Ну, скажем, так...Второй тайм я смотрел не с самого начала, но, судя по первому тайму, «Брюгге» выглядел лучше. Однако результат формально убедительный — победа с крупным счетом.
С точки зрения игры это, однако, не впечатляет: голы — большей частью «заслуга» бельгийцев. В самой игре «Атлетико» полно собственных ошибок, что указывает на нестабильность команды.
Симеоне, который раньше был известен железной дисциплиной и тактической строгостью, сейчас явно не тот, что раньше — команда делает слишком много глупых ошибок, а игра выглядит менее организованной.
Джиперс Криперс
Джиперс Криперс ответ Capral (раскрыть)
сегодня в 23:14
Здравствуйте, Виктор! В последние пару дней ходят активные слухи, что после этого сезона Симеоне возглавит Интер. Якобы уже есть предварительная договоренность об этом. Хотя есть некоторые факты, говорящие о том, что этого не будет: 1 - большие зарплатные запросы Диего; 2 - Киву с большой долей вероятности приведет Интер к Скудетто в этом сезоне и его оставят еще на 2 года. В любом случае, мне было бы интересно посмотреть на Симеоне у руля Интера.
Маг_тм
Маг_тм
сегодня в 23:05
Автобус проехал дальше, придется терпеть их антифутбол в 1/8
Capral
Capral
сегодня в 23:01, ред.
Можно сказать, что счет не совсем по игре, поскольку еще в середине 2-го тайма сложно было вообще назвать победителя. Но Брюгге, пытаясь отыграться побежал вперед и Симеоне сыграл в свой любимый футбол- наказывая соперника на разорванном пространстве... Брюгге- очень симпатичная команда, отлично прессингующая, физически прекрасно готовая и великолепно играющая флангами, но в ЦЗ- просто беда, что и подтвердили три гола норвега.

К Симеоне очень много вопросов. Он безусловно большой стратег. Понимая, что прошлую игру, он проиграл именно флангами, сегодня, он поставил сына в оборону, что и принесло свои плоды. Мы не увидели сегодня знаменитых фланговых проходов Симеоне и его филигранных навесов, зато на его фланге, практически было спокойно. Чего не скажешь про левый край Атлетико, где постоянно нагнетал Великолепный нигер Форбс...

Нисколько не хочу унизить Сёрлота, но все его голы были не без ошибок вратаря и защиты. Посмотрим, что он покажет в играх с командами покрепче. Вообще, игра Симеоне вызывает вопросы. Он разучился как раньше сушить игру и очень часто прогинается под разрушительным прессингом соперника, как это было в играх сегодня, в Бельгии или в гостях с Р/С. И всё таки, я рад за Атлетико и его тренера, которого считал и считаю мудрым и большим наставником!!!

Атлетико с победой!!! Поболею за эту команду в ЛЧ!!! Хотя, должной игры, в этом турнире, атлеты пока не показывают...
sihafazatron
sihafazatron
сегодня в 22:52
В первом тайме бельгийцы были хороши, ну кроме Миньоле)) а вот во втором уже все по сценарию атлетов! С победой!
матос
матос
сегодня в 22:50
АТМ и Симеоне с успешным матчем и выходом в 1/8 ЛЧ. Серлот красава
