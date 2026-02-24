«Атлетико» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

В ответном стыковом матче Лиги чемпионов встречались «Атлетико» и «Брюгге». Встреча, состоявшаяся в Мадриде, завершилась со счетом 4:1.
Голами у хозяев отметились Серлот (23', 76', 87') и Кардосо (48'). За гостей забил Ордоньес (36').
«Атлетико» вышел в следующий раунд турнира, победив по сумме двух игр со счетом 7:4.
К Симеоне очень много вопросов. Он безусловно большой стратег. Понимая, что прошлую игру, он проиграл именно флангами, сегодня, он поставил сына в оборону, что и принесло свои плоды. Мы не увидели сегодня знаменитых фланговых проходов Симеоне и его филигранных навесов, зато на его фланге, практически было спокойно. Чего не скажешь про левый край Атлетико, где постоянно нагнетал Великолепный нигер Форбс...
Нисколько не хочу унизить Сёрлота, но все его голы были не без ошибок вратаря и защиты. Посмотрим, что он покажет в играх с командами покрепче. Вообще, игра Симеоне вызывает вопросы. Он разучился как раньше сушить игру и очень часто прогинается под разрушительным прессингом соперника, как это было в играх сегодня, в Бельгии или в гостях с Р/С. И всё таки, я рад за Атлетико и его тренера, которого считал и считаю мудрым и большим наставником!!!
Атлетико с победой!!! Поболею за эту команду в ЛЧ!!! Хотя, должной игры, в этом турнире, атлеты пока не показывают...
К Симеоне очень много вопросов. Он безусловно большой стратег. Понимая, что прошлую игру, он проиграл именно флангами, сегодня, он поставил сына в оборону, что и принесло свои плоды. Мы не увидели сегодня знаменитых фланговых проходов Симеоне и его филигранных навесов, зато на его фланге, практически было спокойно. Чего не скажешь про левый край Атлетико, где постоянно нагнетал Великолепный нигер Форбс...
Нисколько не хочу унизить Сёрлота, но все его голы были не без ошибок вратаря и защиты. Посмотрим, что он покажет в играх с командами покрепче. Вообще, игра Симеоне вызывает вопросы. Он разучился как раньше сушить игру и очень часто прогинается под разрушительным прессингом соперника, как это было в играх сегодня, в Бельгии или в гостях с Р/С. И всё таки, я рад за Атлетико и его тренера, которого считал и считаю мудрым и большим наставником!!!
Атлетико с победой!!! Поболею за эту команду в ЛЧ!!! Хотя, должной игры, в этом турнире, атлеты пока не показывают...
С точки зрения игры это, однако, не впечатляет: голы — большей частью «заслуга» бельгийцев. В самой игре «Атлетико» полно собственных ошибок, что указывает на нестабильность команды.
Симеоне, который раньше был известен железной дисциплиной и тактической строгостью, сейчас явно не тот, что раньше — команда делает слишком много глупых ошибок, а игра выглядит менее организованной.
С точки зрения игры это, однако, не впечатляет: голы — большей частью «заслуга» бельгийцев. В самой игре «Атлетико» полно собственных ошибок, что указывает на нестабильность команды.
Симеоне, который раньше был известен железной дисциплиной и тактической строгостью, сейчас явно не тот, что раньше — команда делает слишком много глупых ошибок, а игра выглядит менее организованной.