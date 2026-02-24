«Атлетико» разгромил «Брюгге» и вышел в 1/8 финала Лиги чемпионов

1771962028

сегодня, 22:40

В ответном стыковом матче Лиги чемпионов встречались «Атлетико» и «Брюгге». Встреча, состоявшаяся в Мадриде, завершилась со счетом 4:1.

Голами у хозяев отметились Серлот (23', 76', 87') и Кардосо (48'). За гостей забил Ордоньес (36').

«Атлетико» вышел в следующий раунд турнира, победив по сумме двух игр со счетом 7:4.