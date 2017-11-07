Эменало: «Кристенсен является примером хорошо проделанной нами работы»

Бывший технический директор «Челси» Майкл Эменало, 6 ноября покинувший свой пост в лондонском клубе, комментируя программу по аренде футболистов в другие команды, привёл в пример защитника «синих» Андреаса Кристенсена, который провёл два года в аренде в мёнхенгладбахской Боруссии:

«Кристенсен является примером хорошо проделанной работы? Несомненно. Андреас, сам не зная того, сделал мне прощальный подарок, потому что его игра [против „Манчестер Юнайтед“] показывает, что такое развитие.

Развитие состоит из усердной работы, терпения и умения делать всё вовремя . Это всё относится к Андреасу. Он продемонстрировал огромное терпение, когда ушёл в аренду, и очень сильно старался получить необходимый опыт. Сейчас его время пришло, и он должен показать, что узнал за тот период».

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