Десайи: «Создаётся впечатление, что у Моуриньо не тот состав, который он бы хотел»

Экс-игрок «Челси» Марсель Десайи после победы своей бывшей команды над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в 11-м туре АПЛ поддержал наставника МЮ Жозе Моуриньо:

«Моуриньо должен оставаться самим собой. Он знает возможности своей команды.

Создаётся такое впечатление, будто у него не тот состав, который он бы хотел. Возьмите Гвардиолу, он действительно получил всех игроков, которых хотел видеть в команде. Что касается Моуриньо, ему приходится иметь дело с теми, кого бы он не слишком желал иметь в своём составе.

Но он в порядке, и я надеюсь, что МЮ будет блистать, как в эпоху Фергюсона. Однако это непросто. Каждый раз в каждом матче на плечи игроков и тренера давит большая история клуба. В общем, дайте ему время».

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