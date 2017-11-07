Морено: «Сказал сам себе: „Альберто, что бы ты не делал, это бесполезно“»

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено заслужил доверие Юргена Клоппа и сейчас регулярно оказывается в стартовом составе мерсисайдцев, но минувший сезон для футболиста получился крайне неудачным:

«Последний сезон был неудачным. В какой-то момент я даже сказал сам себе: „Альберто, что бы ты не делал, ты бесполезен“. Но говорят, что новый год — это возможность начать новую жизнь, так что я приступил к следующему сезону именно с таким настроем. В мире футбола сегодня ты упал, а завтра поднялся. Никогда не знаешь, как получится. Важнее всего день за днем работать и стремиться к развитию.

Действительно, по окончании сезона у меня было много предложений, но я всегда хотел остаться в „Ливерпуле“. Клопп был предельно честным со мной. Он не стал ничего обещать и сказал, что они собираются подписать нового левого защитника. Но я хотел играть в „Ливерпуле“. Это великий клуб, который мне подходит».

Напомним, что в ноябре Морено попал в символическую сборную 4-го тура Лиги чемпионов.

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