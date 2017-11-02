Неймар - в фэнтези-команде минувшей недели в Лиге чемпионов

Нападающий ПСЖ Неймар попал в фэнтези-команду минувшей недели в Лиге чемпионов по версии УЕФА. В матче с «Андерлехтом» бразилец забил гол и сделал результативную передачу. Однако самым полезным игроком турнира на минувшей неделе стал одноклубник Неймара Лайвен Курзава, оформивший в данной встрече хет-трик.

Также в состав символической сборной включены Алиссон («Рома»), Александер-Арнольд («Ливерпуль»), Альберто Морено («Ливерпуль»), Дейли Блинд («Манчестер Юнайтед»), Марлос («Шахтер»), Деле Алли («Тоттенхэм»), Эвер Банега («Севилья»), Факундо Феррейра («Шахтер»), Стефан Эль-Шаарави («Рома»).

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