Диксон: «„Арсенал“ при Венгере неисправим»

Знаменитый в прошлом футболист «Арсенала» Ли Диксон уверен, что эра Арсена Венгера завершилась и клуб уже не сможет сделать шаг вперед под руководством французского специалиста:

«Если честно, я считаю, что „Арсенал“ при Венгере неисправим. Его игроки буквально не понимают, что делать без мяча.

Когда я наблюдаю за их игрой, есть ощущение, что в будущем они смогут победить любого. Но в тот же момент смотрю на их оборону и понимаю, что они могут проиграть любому. Общее впечатление сложилось после их матча с „Манчестер Сити“».

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