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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Роуз: «Моя цель — выступить на чемпионате мира»

сегодня, 09:34

Защитник «Тоттенхэма» Дэнни Роуз рассказал о поддержке, которую ему оказал главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт после того, как игрок в течение девяти месяцев оставался без футбола из-за травмы колена. В итоге Роуз вернулся в состав «шпор» и был вызван в сборную Англии.

«Это очень позитивный момент. Он знает, что я долго не играл в футбол, но также понимает, на что я буду способен к моменту, когда вернусь на поле.

Моя цель — выступить на чемпионате мира следующим летом, но я смогу этого достичь только при регулярной игре за клуб. Надеюсь, что матч с „Кристал Пэлас“ лишь один из многих.

Я часто общался с Гаретом. Прежде, чем присоединиться к сборной, я провел некоторое время на базе. Саутгейт был со мной в течение трех недель, мы вместе обедали и обсуждали разные темы каждый день. Здорово, что наставник сборной Англии вызвал меня и позволил продолжать процесс реабилитации здесь. Мне это помогло».

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