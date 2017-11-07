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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Тони: «Видеть пять команд в лидерах таблицы Серии А - очень здорово»

сегодня, 12:28

Бывший нападающий «Вероны» Лука Тони прокомментировал напряженную борьбу за первое место в таблице Серии А.

«Видеть пять команд в лидерах таблицы Серии А - очень здорово. В последнее время „Рома“ и „Наполи“ неплохо выросли, они составляют серьезную конкуренцию „Ювентусу“. Приятно видеть, когда чемпионат настолько сбалансирован. Если „Юве“ в какой-то момент оступится, я думаю, что начнется серьезная борьба за Скудетто». 

Напомним, что Лука Тони успешно сдал экзамен футбольной федерации Италии и теперь сможет работать в качестве спортивного директора.

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Artuom
сегодня в 12:42
Вот если бы Юве не сдал... тогда да, можно говорит что наконецто Серия А возрождается. А так...
Было ведь уже в предыдущих сезонах(в прошлом сезоне вроде) - у Юве спад, команды вплотную подбираюся или даже чуть обходят... а потом Юве форму набирает и к концу чемпионата первый с отрывом...
Я лучше подожду с выводами...
Windblayse
сегодня в 12:35
Топлю за Рому как никогда
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