Тони: «Видеть пять команд в лидерах таблицы Серии А - очень здорово»

Бывший нападающий «Вероны» Лука Тони прокомментировал напряженную борьбу за первое место в таблице Серии А.



«Видеть пять команд в лидерах таблицы Серии А - очень здорово. В последнее время „Рома“ и „Наполи“ неплохо выросли, они составляют серьезную конкуренцию „Ювентусу“. Приятно видеть, когда чемпионат настолько сбалансирован. Если „Юве“ в какой-то момент оступится, я думаю, что начнется серьезная борьба за Скудетто».



Напомним, что Лука Тони успешно сдал экзамен футбольной федерации Италии и теперь сможет работать в качестве спортивного директора.

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