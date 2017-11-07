Десайи считает нужным поддержать Монтеллу в «Милане»

Бывший футболист «Милана» Марсель Десайи выступил в поддержку Винченцо Монтеллы, результаты которого у руля «россонери» пока далеки от совершенства:

«Помню, как после поражения от „Ромы“ все твердили о том, что надо Монтеллу уволить. Но играющие в клубе парни весьма неглупые. Они понимают, что это и их вина.

Какого бы тренера ни выбрали, многое зависит от игроков. Некоторых футболистов приобретаешь просто потому, что если не купишь их сейчас, они уйдут в другой клуб. К себе их уже не переманишь, ведь их стоимость возрастет.

У „Милана“ сейчас переходный период. Знаю, что фанаты и пресса будут говорить о том, насколько богатый стал клуб с появлением китайцев, они могут тратить больше. Но дело в том, что идет переходный период. Они сохраняли веру и надеялись, что это поможет преуспеть и выйти на определенный уровень. Этого не произошло. Думаю, что надо просто набраться терпения».

Также Десайи поделился мнением о работе Жозе Моуриньо в «Манчестер Юнайтед».

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