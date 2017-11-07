Киоун: «Не думаю, что Ляказетт заслужил начинать матчи в запасе»

Бывший центрбек «Арсенала» Мартин Киоун не понимает, почему Арсен Венгер не доверяет нападающему Александру Ляказетту в больших поединках. Напомним, что наставник принял решение оставить футболиста в запасе на матч 11-го тура АПЛ с «Манчестер Сити».

«Я не понимаю, почему Ляказетт не попал в стартовый состав. Это была вторая большая игра после поражения от „Ливерпуля“, где он начал на скамейке. Не думаю, что он этого заслужил.

Любые сомнения о рекордном подписании „Арсенала“ испарились, когда он вышел и забил».

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