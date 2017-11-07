Заболотный: «Был бы очень рад выйти на одно поле с Месси»

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал предстоящую встречу сборных России и Аргентины.

«После последнего матча с „Краснодаром“ я сказал, что нахожусь в плохой форме. Думаю, немного перегнул с самокритикой. Сейчас готовимся в обычном режиме. Был бы очень рад выйти на одно поле с Месси, он – гениальный игрок, но для меня в приоритете другие форварды. Хотелось бы вырасти в нападающего как Златан Ибрагимович.

Хотелось бы, чтобы на матчи пришли зрители и поддержали нашу сборную на празднике футбола. Они помогают нам идти вперёд и выигрывать. Мы ещё будем смотреть видео, изучать каждого защитника соперника, мы всегда делаем так. Самое главное в атаке – взаимодействие нападающих, это приносит результат. Черчесов скажет, сильная у аргентинцев защита или нет, я не присматривался. Моя сильная сторона – умение бороться. Высокорослых игроков ценят за умение вести борьбу на втором этаже».



Напомним, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и защитник ЦСКА Марио Фернандес накануне матча со сборной Аргентины тренируются по индивидуальной программе.

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