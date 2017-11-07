Заболотный: «Был бы очень рад выйти на одно поле с Месси»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Аргентина. Примера
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Академия БатайскАкадемия Батайск -:- Логотип футбольный клуб Краснодар-2Краснодар-2
  • Главные новости
  • Все новости
11:44
Дэвид Мойес - новый главный тренер «Вест Хэма»12
11:39
«Ювентус» и «Милан» пытались приобрести Паредеса, но потерпели неудачу31
11:26
Моуриньо намерен покинуть «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона26
08:16
«Барселона» и «Монако» летом согласовали трансфер Мбаппе, но игрок предпочел перейти в ПСЖ24
22:40
«Реал» следит за Неймаром75
13:23
Пирло может стать послом «Ювентуса» или занять должность в сборной Италии2
13:08
Защитник «Оренбурга» Андреев признан игроком октября в ФНЛ3
12:58
Кудряшов: «Месси часто играет в моей зоне, интересно сыграть против лучшего игрока в мире»8
12:54
Тер Штеген: «Я не знаменитость, а счастливый женатый мужчина»0
12:47
Гвидетти: «Швеции достался худший соперник, но и Италия не хотела с нами играть»1
12:36
Жолт Хорняк написал заявление о приостановлении трудовой деятельности в «Луч-Энергии»2
12:28
Тони: «Видеть пять команд в лидерах таблицы Серии А - очень здорово»2
12:25
Клозе представит кубок ЧМ-2018 во время жеребьевки группового этапа1
12:13
Футболисты «Луч-Энергии» встретятся с губернатором 4
12:04
Глава ФНЛ посетит Владивосток, чтобы обсудить проблемы «Луч-Энергии»1
12:00
Мойес: «Уверен, что вместе мы сможем добиться нужных результатов»1
11:36
Глушаков и Фернандес тренируются по индивидуальной программе7
11:23
«Уфа» примет участие в коммерческом турнире11
11:21
«Соккер.ру» проводит набор авторов
11:14
Миральяс может перейти в «Саутгемптон»0
11:04
Райт: «Биличу необходим перерыв, чтобы поберечь здоровье»4
10:54
Ван Дейк: «Я на 100% верен „Саутгемптону“»2
10:42
Вернер на радаре у «Тоттенхэма»4
10:28
«Эвертон» предложил Эллардайсу 100 тыс. фунтов в неделю. Шекспир станет его помощником6
10:25
Месси не хочет видеть Гризманна в «Барселоне»26

Заболотный: «Был бы очень рад выйти на одно поле с Месси»

сегодня, 12:50
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 в 16:00 Не начался

Нападающий «Тосно» Антон Заболотный прокомментировал предстоящую встречу сборных России и Аргентины. 

«После последнего матча с „Краснодаром“ я сказал, что нахожусь в плохой форме. Думаю, немного перегнул с самокритикой. Сейчас готовимся в обычном режиме. Был бы очень рад выйти на одно поле с Месси, он – гениальный игрок, но для меня в приоритете другие форварды. Хотелось бы вырасти в нападающего как Златан Ибрагимович.

Хотелось бы, чтобы на матчи пришли зрители и поддержали нашу сборную на празднике футбола. Они помогают нам идти вперёд и выигрывать. Мы ещё будем смотреть видео, изучать каждого защитника соперника, мы всегда делаем так. Самое главное в атаке – взаимодействие нападающих, это приносит результат. Черчесов скажет, сильная у аргентинцев защита или нет, я не присматривался. Моя сильная сторона – умение бороться. Высокорослых игроков ценят за умение вести борьбу на втором этаже».

Напомним, что полузащитник «Спартака» Денис Глушаков и защитник ЦСКА Марио Фернандес накануне матча со сборной Аргентины тренируются по индивидуальной программе. 

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
Великий Князь
сегодня в 13:26
Говорите больше, Месси любит подхалимов, аха-ха)
Майкл59ru
сегодня в 13:18
Для таких игроков как Забалотный выйти на одно поле с Месси это уже пик карьерного роста. После матча может смело вешать бутсы на гвоздь,если конечно появится на поле.
Ну или в крайнем случае может тайком пробраться в раздевалку сборной Аргентины и стащить трусы Месси и повесить их над кроватью. Такая реликвия дорогого стоит)
Dauletbek
сегодня в 13:10
сам Заболотный выйдет на поле?)))
AntiherQ1488
сегодня в 12:57
Некогда, там сухарян порезвится.
Мельгарехо
сегодня в 12:56
Месси: «Был бы очень рад посидеть на одно унитазе с Заболотным»
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 12:53
НУ КОГДА ИГРА НАЧНЁТСЯ ТЫ ПРОСТО ВЫБЕГИ НА ПОЛЕ У УГЛОВОГО ФЛАЖКА И ОБРАТНО ЗАБЕГИ, ПОТОМ СКАЖЕШЬ ЧТО БЫЛ НА ОДНОМ ПОЛЕ С МЕССИ
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100