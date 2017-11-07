Вамбольт: «Хочется доказать, что „Амкар“ взял меня не зря, и я чего-то стою»

Голкипер «Амкара» Денис Вамбольт присоединился к пермскому клубу в феврале, но пока так и не получил возможности попасть в состав основной команды. Тем не менее, футболист не отчаивается и намерен ждать своего шанса:

«Настроение по поводу того, что не удалось дебютировать, не самое лучшее. Но я не отчаиваюсь, продолжаю работать на тренировках, играю за дубль. Хочется доказать, что меня взяли не зря, и я чего-то стою.

Почему до сих пор не получил шанса? Это вопрос к тренерам. Может, считают, что я ещё не готов играть на таком высоком уровне, может, есть другие причины. Повторюсь, я работаю, не опускаю руки, жду своего шанса и уверен, что он появится.

Было бы отлично повторить путь Саши Селихова. Пусть поможет что угодно, хоть случай, хоть мнение тренера».

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