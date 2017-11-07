Мостовой: «„Зениту“ надо либо менять тактику, либо ждать, когда придут в себя лидеры»

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой поделился мнением о безвыигрышной серии «Зенита» в РФПЛ:

«Трудно сказать, куда пропали все козыри „Зенита“, которые помогли ему удачно выступить в Лиге Европы и долгое время лидировать в чемпионате России. Но ещё в начале сезона команда сталкивалась с проблемами в играх против хорошо обороняющихся команд – „Рубин“ они с трудом победили на последних минутах, потеряли очки с „Ростовом“ и „Динамо“, еле обыграли „Амкар“.

Но всё-таки за счёт хорошей физики, эмоций и мастерства Александра Кокорина, Леандро Паредеса и Себастьяна Дриусси ход матчей удавалось переламывать. Был надёжен Андрей Лунёв, который спас „Зенит“ от вылета из Лиги Европы в игре с „Утрехтом“. Сейчас перестал выручать и вратарь, судя по матчу с „Локо“. В общем, „Зениту“ либо надо менять тактику, либо ждать, когда придут в себя лидеры. Но непонятно, в каком состоянии они вернутся».

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