ПСЖ видит в Морате замену Кавани

Нападающий «Челси» Альваро Мората летом может перебраться в «Пари Сен-Жермен». По информации источника, парижский клуб уже вышел на контакт с испанским форвардом и его агентом.

Отмечается, что ПСЖ видит в Морате альтернативу Эдинсону Кавани, который может покинуть команду этим летом из-за разногласий с другим нападающим французского клуба Неймаром.

Агент Кавани недавно сообщил, что его клиент держит в голове идею о возвращении в «Наполи».

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