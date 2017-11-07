«Арсенал» зимой предложит 12 млн евро за Озякупа

«Арсенал» всерьез намерен вернуть под свои знамена полузащитника «Бешикташа» Огужана Озякупа.

25-летний футболист в свое время числился в академии «Арсенала», но, сыграв лишь два матча за основную команду, был продан в «Бешикташ» в 2012 году за 500 тысяч фунтов.

Теперь же «канониры» зимой преложат 12 млн евро за игрока, сообщают СМИ.

Озякуп в текущем сезоне провел 12 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста. На его счету также 30 матчей за сборную Турции.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте