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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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«Арсенал» зимой предложит 12 млн евро за Озякупа

сегодня, 20:04

«Арсенал» всерьез намерен вернуть под свои знамена полузащитника «Бешикташа» Огужана Озякупа.

25-летний футболист в свое время числился в академии «Арсенала», но, сыграв лишь два матча за основную команду, был продан в «Бешикташ» в 2012 году за 500 тысяч фунтов.

Теперь же «канониры» зимой преложат 12 млн евро за игрока, сообщают СМИ.

Озякуп в текущем сезоне провел 12 матчей во всех турнирах и сделал 2 ассиста. На его счету также 30 матчей за сборную Турции.

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Крейсер
сегодня в 20:08
Дал же Бог фамилию.
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