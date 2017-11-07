«Наполи» контактирует с Врсалько

«Наполи» на прошлой неделе начал переговоры с защитником «Атлетико» Шиме Врсалько, сообщают в Италии.

Хорват перешел в «Атлетико» в прошлом году, однако в этом сезоне на его счету пока лишь только 3 матча в Ла Лиге.

В то же время «Наполи» лишился до конца сезона своего левого защитника Фаузи Гулама, а Врсалько как раз мог бы его заменить, поскольку может закрыть оба фланга обороны.

Неаполитанцы планируют подписать 25-летнего игрока в январе.

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