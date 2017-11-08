Пулишич может стать игроком «Баварии»

Спортивный директор «Баварии» Сахан Салихамиджич сообщил, что клуб может рассмотреть вариант с приобретением полузащитника дортмундской «Боруссии» и сборной США Кристиана Пулишича:

«Если „Бавария“ начнёт искать замену Рибери и Роббену, то обязательно рассмотрит вариант с Пулишичем».

19-летний хавбек в текущем сезоне Бундеслиги забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу в 11 матчах.

Ранее сообщалось, что мюнхенский клуб также интересуется форвардом «Герты» Ведадом Ибишевичем.

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