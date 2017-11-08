Болельщик «Торпедо»: «При Тукманове у клуба из собственности осталась сумка с формой»

Один из лидеров болельщиков московского «Торпедо» Юрий Белов крайне негативно оценил период правления в клубе Александра Тукманова.

«Надо спросить у Тукманова, почему не было диалога, и вообще к чему стремился клуб в последнее время. Если коротко, то за последние восемь лет, после смены владельца, из собственности у нас осталась сумка с формой и папка с документами. А из приобретенного за это время - дополнительная папка документов с долгами и обязательствами по слухам до одного миллиарда рублей.

Для многих так и непонятно, почему за это время всеми нами любимые семь букв связаны только со скандалами и негативом. И почему за все это время мы меняли стадионы и футболистов пачками. У нас, по сути, нет игроков, которые из сезона в сезон защищали черно-белые цвета. За восемь лет их наберется около десяти человек. Помимо болельщиков, у клуба практически разорваны отношения со школой и ветеранами клуба, все живут и существуют в своих измерениях».

В октябре стало известно, что новым собственником клуба станет Елена Еленцева.

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