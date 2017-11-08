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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 сегодня Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия -:- Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов -:- Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
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Гамула: «Знаю остроумие Уткина и его шутки, но Манчини – очень сильный тренер»

сегодня, 05:00

Бывший наставник «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал слова известного комментатора Василия Уткина, который назвал главного тренера «Зенита» Роберто Манчини манекеном для повязывания шарфа:

«Тренерская работа всю жизнь была неблагодарной. Васю Уткина я знаю хорошо, мы с ним очень близкие друзья. Мы вместе работали на чемпионате Европы. Я знаю его остроумие, его шутки. Они всегда звучали сильно. Мне всегда было очень приятно с ним общаться, человек он очень умный, интересный. А то, что у него своеобразное отношение ко всему – это его право. Он заслужил право так говорить. Хотя, как бы там ни было, с этой оценкой не соглашусь. Манчини – очень сильный тренер. Я уверен в этом. Я думаю, что у итальянца всё получится в России.

Как я раньше вам говорил, самый сильный трансфер „Зенита“ – это Манчини. У него – авторитет и харизма. Шарф тоже нужно уметь повязать, чтобы красиво было. Я уверен, что и Вася Уткин тоже с этим согласится. Можно повязать его на левую руку, а кто-то на шею повяжет, а кто-то может его ещё на что-то повязать. Так что это такое дело. Самое главное, что в чемпионате России появилась интрига. Концовка чемпионата будет очень интересной, потому что ЦСКА и „Спартак“ подтягиваются потихоньку к „Зениту“ и „Локомотиву“».

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Морозовский
сегодня в 05:52
И Гамула решил потроллить "проект"! Дайте Манчини поработать!
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