Гамула: «Знаю остроумие Уткина и его шутки, но Манчини – очень сильный тренер»

Бывший наставник «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал слова известного комментатора Василия Уткина, который назвал главного тренера «Зенита» Роберто Манчини манекеном для повязывания шарфа:

«Тренерская работа всю жизнь была неблагодарной. Васю Уткина я знаю хорошо, мы с ним очень близкие друзья. Мы вместе работали на чемпионате Европы. Я знаю его остроумие, его шутки. Они всегда звучали сильно. Мне всегда было очень приятно с ним общаться, человек он очень умный, интересный. А то, что у него своеобразное отношение ко всему – это его право. Он заслужил право так говорить. Хотя, как бы там ни было, с этой оценкой не соглашусь. Манчини – очень сильный тренер. Я уверен в этом. Я думаю, что у итальянца всё получится в России.

Как я раньше вам говорил, самый сильный трансфер „Зенита“ – это Манчини. У него – авторитет и харизма. Шарф тоже нужно уметь повязать, чтобы красиво было. Я уверен, что и Вася Уткин тоже с этим согласится. Можно повязать его на левую руку, а кто-то на шею повяжет, а кто-то может его ещё на что-то повязать. Так что это такое дело. Самое главное, что в чемпионате России появилась интрига. Концовка чемпионата будет очень интересной, потому что ЦСКА и „Спартак“ подтягиваются потихоньку к „Зениту“ и „Локомотиву“».

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