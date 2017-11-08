Президент ФНЛ: «Игрокам „Луча“ пообещали, что они забудут о проблемах»

Президент ФНЛ Игорь Ефремов сообщил, что он встретился с временно исполняющим обязанности руководителя Приморского края Андреем Тарасенко и переговорил по поводу ситуации в «Луч-Энергии». Ранее главный тренер команды жаловался на плачевное финансовое состояние клуба, а игроки утверждали, что несколько месяцев не получали зарплату.

«Встреча с временно исполняющим обязанности руководителя Приморского края Андреем Тарасенко прошла в очень позитивном ключе. Он сразу же окунулся в проблему клуба, понял всю сложность сложившейся ситуации и принял решение её изменить. В частности, состоялась замена исполнительного директора клуба, определены источники финансирования, поставлены конкретные задачи и намечены пути их решения. После нашей с ним встречи прошла встреча с командой, которая до сегодняшнего дня находилась в непростой ситуации.

Мы открыто и честно побеседовали. Футболистам сказали, что в дальнейшем они будут думать только о результате и болельщиках и забудут о тех проблемах, что их беспокоили».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте