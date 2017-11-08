Гамула: «Показалось, что играли не „Зенит“ и „Рубин“, а два прошлогодних „Ростова“»

Экс-наставник «Ростова» Игорь Гамула поделился впечатлениями от поединка 16-го тура РФПЛ между «Рубином» и «Зенитом» (0:0):

«Да, питерцы не забивают в чемпионате России, но забивают же в Лиге Европы. Что-то не получается в последних внутренних матчах. Хотя ведь и „Рубину“ пару раз могли забить, были хорошие моменты. Настрой у команды Бердыева оказался просто запредельный. Самое главное моё впечатление от этого матча – мне показалось, что играли не „Зенит“ и „Рубин“, а два прошлогодних „Ростова“ с обеих сторон (смеётся).

Шла тактическая тренерская борьба. Курбан Бекиевич знал, что делал. Квалификация футболистов „Зенита“ выше, поэтому в первую очередь нужно было построить оборону, что и сделал Бердыев. Игра получилась настырная, упорная, никто не хотел уступать. Борьба шла на каждом участке поля, сплошные единоборства. У „Зенита“ было больше опасных моментов, но „Рубин“ заработал ничью».

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