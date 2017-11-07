Бубнов: «Вопросы в сборной у меня только по Нойштедтеру»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал состав сборной России на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией. По мнению Бубнова, национальной команде не помешал бы защитник «Арсенала» Максим Беляев.

«Вопросы в сборной у меня только по Нойштедтеру. На мой взгляд, Беляев не слабее Нойштедтера. Он примерно такого же уровня, как Васин. Швец? У него хорошие данные, с испанской школой. Марков и Заболотный? Заболотный больше выходил в стартовом составе, поэтому Черчесов сделал выбор в его пользу».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте