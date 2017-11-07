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Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
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Бубнов: «Вопросы в сборной у меня только по Нойштедтеру»

сегодня, 20:24

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал состав сборной России на товарищеские матчи с Аргентиной и Испанией. По мнению Бубнова, национальной команде не помешал бы защитник «Арсенала» Максим Беляев.

«Вопросы в сборной у меня только по Нойштедтеру. На мой взгляд, Беляев не слабее Нойштедтера. Он примерно такого же уровня, как Васин. Швец? У него хорошие данные, с испанской школой. Марков и Заболотный? Заболотный больше выходил в стартовом составе, поэтому Черчесов сделал выбор в его пользу».

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Томик
сегодня в 20:47
Заболотный - смешной клоун, с лицом, не обезображенным печатью интеллекта. Он что, собирается играть за нашу сборную на чемпионате мира?
КЭТиК
сегодня в 20:40
Нойштедтер - ключ к успеху сборной России.
starche
сегодня в 20:37
Нойштедтер - "никто и звать никак!"
Полевой Командир
сегодня в 20:35
....и этот вопрос- "А кто это?"
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