Антон Миранчук: «Вернблум знает, как ударить и как это ловко обыграть»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал игру хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума в недавнем матче между командами (2:2).
«Брат разгонял атаку, ушел от защитника, уже отдавал пас – и тот снес. Видно было: Вернблум сделал это специально, пошел на откровенную грубость. Эмоциональный игрок, всегда этим отличался. Потом еще на фотках смотрели с братом, как он сделал движение локтем. Понятно, что и удалить шведа можно было. Но спорить-то бесполезно. Тем более, когда решение уже принято.
Вернблум действительно очень жесткий и хитрый по натуре. Знает, как ударить и как это ловко обыграть. Такие игроки есть во всех лигах, вот и нам попался.
Хотел ли бы я Вернблума к себе в команду? Наверное, нет».
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Избежал чуток петли
Миранчук же улыбнулся
Понтус наложил в штаны.
Избежал чуток петли
Миранчук же улыбнулся
Понтус наложил в штаны.
В этот раз со всех сторон его прессуют.
Но, в общем-то, по делу. Повезло, что в челюсть попал краешком. Больше в грудь удар пришёлся. А так бы мог и вырубить Миранчука.
Намерение ударить локтем - явное.
В этот раз со всех сторон его прессуют.
Но, в общем-то, по делу. Повезло, что в челюсть попал краешком. Больше в грудь удар пришёлся. А так бы мог и вырубить Миранчука.
Намерение ударить локтем - явное.