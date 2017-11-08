Антон Миранчук: «Вернблум знает, как ударить и как это ловко обыграть»

Полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук прокомментировал игру хавбека ЦСКА Понтуса Вернблума в недавнем матче между командами (2:2).

«Брат разгонял атаку, ушел от защитника, уже отдавал пас – и тот снес. Видно было: Вернблум сделал это специально, пошел на откровенную грубость. Эмоциональный игрок, всегда этим отличался. Потом еще на фотках смотрели с братом, как он сделал движение локтем. Понятно, что и удалить шведа можно было. Но спорить-то бесполезно. Тем более, когда решение уже принято.

Вернблум действительно очень жесткий и хитрый по натуре. Знает, как ударить и как это ловко обыграть. Такие игроки есть во всех лигах, вот и нам попался.

Хотел ли бы я Вернблума к себе в команду? Наверное, нет».

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