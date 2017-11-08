На товарищеский матч сборных России и Аргентины продано около 74 тыс. билетов

Коммерческий директор РФС Владимир Карпович заявил, что на товарищеский матч сборных России и Аргентины было продано более 74 тысячи билетов.
«Продали практически все билеты - порядка 74 тысяч. Две-три тысячи в продаже еще есть - осталось достаточно много дорогих билетов в „скай боксы“.
Часть билетов мы раздавали „представителям футбольной семьи“ - детским школам и региональным федерациям РФС, но какой-то глобальной истории не было».
Ранее полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Аргентины.
Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте
АРГЕНТИНА РОССИЯ 5-0 !!!
АРГЕНТИНА РОССИЯ 5-0 !!!
Главное не ударить в грязь лицом нашей сборной.
Главное не ударить в грязь лицом нашей сборной.