На товарищеский матч сборных России и Аргентины продано около 74 тыс. билетов

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Россия. ФНЛ
  • Россия. 2-й дивизион. Юг
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Чемпионат Европы U-21
Россия. 2-й дивизион. Юг 2017/2018, 18 тур
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Динамо Ст (Ставрополь)Динамо Ст -:- Логотип футбольный клуб Спартак-НальчикСпартак-Нальчик
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Чайка (Песчанокопское)Чайка -:- Логотип футбольный клуб Ангушт (Назрань)Ангушт
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб Афипс (Афипский)Афипс -:- Логотип футбольный клуб Анжи-2 (Махачкала)Анжи-2
18:00 сегодня Логотип футбольный клуб АрмавирАрмавир -:- Логотип футбольный клуб Дружба (Майкоп)Дружба
Россия. ФНЛ 2017/2018, 22 тур
12:00 90’ Логотип футбольный клуб Луч-Энергия (Владивосток)Луч-Энергия 0:0 Логотип футбольный клуб Волгарь (Астрахань)Волгарь
13:00 Закончился первый тайм Логотип футбольный клуб ТамбовТамбов 0:0 Логотип футбольный клуб Балтика (Калининград)Балтика
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Ротор (Волгоград)Ротор -:- Логотип футбольный клуб Динамо СПб (Санкт-Петербург)Динамо СПб
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Шинник (Ярославль)Шинник -:- Логотип футбольный клуб Кубань (Краснодар)Кубань
14:00 сегодня Логотип футбольный клуб Спартак-2 (Москва)Спартак-2 -:- Логотип футбольный клуб Авангард Кур (Курск)Авангард Кур
14:30 сегодня Логотип футбольный клуб Томь (Томск)Томь -:- Логотип футбольный клуб Крылья Советов (Самара)Крылья Советов
15:00 сегодня Логотип футбольный клуб Сибирь (Новосибирск)Сибирь -:- Логотип футбольный клуб Зенит-2 (Санкт-Петербург)Зенит-2
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ТюменьТюмень -:- Логотип футбольный клуб Факел (Воронеж)Факел
17:00 сегодня Логотип футбольный клуб ОренбургОренбург -:- Логотип футбольный клуб Енисей (Красноярск)Енисей
19:00 сегодня Логотип футбольный клуб ХимкиХимки -:- Логотип футбольный клуб Олимпиец (Нижний Новгород)Олимпиец
Товарищеские матчи. Сборные 2017
17:45 сегодня Логотип ИсландияИсландия -:- Логотип ЧехияЧехия
  • Главные новости
  • Все новости
12:14
Болельщик «Спартака», которому разбили голову, подал в суд на полицию Испании70
11:49
В случае увольнения из «Халла» Слуцкий может перейти в «Челси»39
11:04
«Луч-Энергия» сменила директора5
10:44
Месси предложил «Барселоне» три альтернативы вместо Коутиньо26
09:37
«Олимпиакос» могут понизить в классе за договорные матчи21
13:39
Матюиди: «Погба и Эвра советовали мне перейти в „Ювентус“»0
13:29
Марио Фернандес: «Делаю всё, чтобы выйти на поле в матче с Аргентиной»3
13:22
Антон Миранчук: «Сборная России будет играть с Аргентиной на победу»8
13:15
Доменек: «Непопадание Италии на чемпионат мира не станет трагедией»3
13:07
Для «Луч-Энергии» нашли спонсора7
12:57
Суарес: «Коутиньо - настоящий профессионал»1
12:42
Эмери пошел на уступки Неймару и сократил видеоразборы матчей22
12:37
Дзампарини: «Молюсь за „Наполи“ каждый день»1
12:28
Месси не вышел к болельщикам, собравшимся у отеля сборной Аргентины32
12:21
«Ньюкасл» интересуется нападающим «Ливерпуля»3
12:04
Эмерсон решил выступать за сборную Италии7
11:56
Марио Фернандес тренируется по индивидуальной программе8
11:45
Болельщик «Торпедо»: «При Тукманове у клуба из собственности осталась сумка с формой»7
11:33
Котти: «На данный момент Де Брюйне - лучший игрок в мире»6
11:23
Президент «Бордо» побеседовал с игроками после четырех поражений в пяти матчах1
11:20
Чичарито: «Рад вызову в сборную, потому что в „Вест Хэме“ мне не дают играть»2
11:14
Президент ФНЛ: «Игрокам „Луча“ пообещали, что они забудут о проблемах»8
11:05
Бентеке вернулся в общую группу «Кристал Пэлас»1
10:53
Месси пропустил тренировку сборной Аргентины, но будет работать на вечернем занятии8
10:34
Джо Гомес: «Мой вызов в сборную Англии стал для меня сюрпризом»2

На товарищеский матч сборных России и Аргентины продано около 74 тыс. билетов

сегодня, 13:24
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина11.11.2017 в 16:00 Не начался

Коммерческий директор РФС Владимир Карпович заявил, что на товарищеский матч сборных России и Аргентины было продано более 74 тысячи билетов. 

«Продали практически все билеты - порядка 74 тысяч. Две-три тысячи в продаже еще есть - осталось достаточно много дорогих билетов в „скай боксы“.

Часть билетов мы раздавали „представителям футбольной семьи“ - детским школам и региональным федерациям РФС, но какой-то глобальной истории не было».

Ранее полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Аргентины.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Обсудить
Все комментарии
sergey1989
сегодня в 13:49
Шишанутый, нгу, князек, фэрис, амурчик, жиенька,зидан их махачкалы_ купили билеты?___ неет, они продолжат тут зажигать, так как их не отпустили, почему? 18 нет еще)
goalaktika
сегодня в 13:46
И все 74тысяч хором запоют песенку " Какая боль, какая боль..."
Ангел неБесГрешен
сегодня в 13:45
Нечасто аргов живьём посмотреть удаётся...
шацк
сегодня в 13:45
Интересен будет не так матч, там на мой взгляд более чем все очевидно - разгром будет. Новую лужу очень хочется лицезреть, интересно какой клуб будет проводить там домашние матчи?
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:43
КАКАЯ БОЛЬ, КАКАЯ БОЛЬ !
АРГЕНТИНА РОССИЯ 5-0 !!!
Gallardo27
сегодня в 13:41
74 тыщ. бездельников, сваливших с работы по-раньше!!! >:-OO
Tommy Lee
сегодня в 13:40
Почему то я не удивлён, что коммерческий директор РФС именно этой национальности.
ДСА
сегодня в 13:36
Отвыкли уже от такого количества зрителей.
Don trambon
сегодня в 13:33
Ну так не часто к нам заезжают сборные Топ уровня(если не брать недавний КК) с игроками экстра класса(хотя их мы видим в матчах зенита(Ригони, Паредес, Маммана, Краневиттер и Дриусси, остальные игроки правда среднего уровня), так что не удивительно.
Главное не ударить в грязь лицом нашей сборной.
ВОДИТЕЛЬ АВТОБУСА
сегодня в 13:33
НУ ВОТ, А ГОВОРЯТ У НАС НЕ ЛЮБЯТ СБОРНУЮ РОССИИ )))
64русс
сегодня в 13:28
я думаю что 74 тыс из них идут на Месси посмотреть
Miaf
сегодня в 13:27
Лучше бы еще раз с Динамо сыграли.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100