На товарищеский матч сборных России и Аргентины продано около 74 тыс. билетов

Коммерческий директор РФС Владимир Карпович заявил, что на товарищеский матч сборных России и Аргентины было продано более 74 тысячи билетов.

«Продали практически все билеты - порядка 74 тысяч. Две-три тысячи в продаже еще есть - осталось достаточно много дорогих билетов в „скай боксы“.

Часть билетов мы раздавали „представителям футбольной семьи“ - детским школам и региональным федерациям РФС, но какой-то глобальной истории не было».



Ранее полузащитник сборной России Антон Миранчук поделился ожиданиями от товарищеского матча с командой Аргентины.

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