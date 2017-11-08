Кан: «Нагельсманн ещё слишком молод для „Баварии“»

Бывший голкипер «Баварии» Оливер Кан считает, что главный тренер «Хоффенхайма» Юлиан Нагельсманн недостаточно опытен для того, чтобы грядущим летом возглавить мюнхенский клуб:

«Когда в прессе обсуждают кандидатуры на пост будущего наставника „Баварии“, то называют фамилии Юлиана Нагельсманна или Томаса Тухеля. Это очень интересные специалисты, но думаю, что Нагельсманн, пусть он добился определенных успехов с „Хоффенхаймом“, все еще слишком молод для „Баварии“. Не те его годы».

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