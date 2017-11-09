Эдегор: «В „Реале“ очень довольны моим прогрессом»

Полузащитник «Реала» Мартин Эдегор, который на правах аренды выступает за «Херенвен», поведал, что в мадридском клубе внимательно следят за его развитием:

«В „Реале“ очень довольны моим прогрессом. В клубе считают, что я отлично справляюсь со своими задачами. Это хорошо.

В январе я в „Реал“ не вернусь. Вернусь в июне, там и посмотрим. Думаю, через несколько лет я буду на пике своей игры, хотя у меня еще вся карьера впереди. Порой забываешь об этом, когда рано начинаешь профессиональную карьеру, как в моем случае».

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