Икарди: «Я люблю забивать „Ювентусу“»

Нападающий «Интера» Мауро Икарди признался, что он очень любит поражать ворота «Ювентуса»:

«Я люблю забивать „Ювентусу“, ведь матчи между „Интером“ и „бьянконери“ - это итальянское Класико. Всегда здорово забить такому принципиальному сопернику».

Также игрок признался, что у него была возможность выступать за сборную Италии, а не Аргентины, от которой он отказался:

«Я хочу поблагодарить Италию за все, что она мне дала, но я чувствую себя аргентинцем. Играть за свою сборную - особенное чувство. Вернуться в национальную команду - это чудесно и эмоционально. Я мечтал об этом. За эти четыре года я многое сделал для „Интера“, чтобы заслужить место в составе сборной Аргентины».​

Напомним, форвард получил вызов в сборную для участия в товарищеских матчах против национальных команд России и Нигерии, однако из-за травмы не сыграет в них.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте