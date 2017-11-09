Бонуччи: «Мы Италия, непопадание на чемпионат мира даже не рассматривается»

Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи уверен в том, что «Скуадра Адзурра» пробьется на чемпионат мира:

«Впереди у нас два очень сложных стыковых матча против сборной Швеции. Это очень сильная команда, что она продемонстрировала на групповом этапе, оставив за бортом сборную Нидерландов. Будет сложно. Но мы Италия, непопадание на чемпионат мира у нас даже не рассматривается.

Нам не стоит создавать себе лишнее давление. Ситуация у нас такая, какая есть, но мы знаем, что в сложные времена итальянцы всегда были способны выжать максимум и даже больше. Вот это усилие, этот лишний миллиметр и должен вывести нас на чемпионат мира».

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