Оуэн: «„Ливерпуль“ показывает привлекательную атакующую игру. Проблемы есть в обороне»

Бывший нападающий «Ливерпуля» Майкл Оуэн выразил мнение, что «мерсисайдцам» следует усилить линию обороны в зимнее трансферное окно:

«Юрген Клопп здорово работает в „Ливерпуле“. На данный момент проблема „Ливерпуля“ – в обороне. Я думаю, что Клопп это знает. Он пытался исправить положение летом, но не смог приобрести одного-двух футболистов, которых он бы хотел видеть в команде. И поэтому проблема, к сожалению, никуда не делась. Защитники „Ливерпуля“ пропустили много голов. И сейчас команда немного отстаёт от лидирующего „Ман Сити“.

Юрген Клопп несомненно постарается зимой укрепить оборону новыми защитниками, ведь в атаке „Ливерпуль“ показывает очень привлекательный футбол».

Напомним, в 11-м туре АПЛ «мерсисайдцы» разгромили «Вест Хэм», но не смогли оставить свои ворота в неприкосновенности (4:1).

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте