Кузяев проходит обследование по поводу травмы плечевого сустава

Пресс-служба сборной России в сети Twitter прокомментировала грядущее отсутствие полузащитника «Зенита» Далера Кузяева на утренней тренировке национальной команды. Игрок пройдет медобследование.
«Далер Кузяев сегодня проходит заранее запланированное обследование по поводу травмированного плечевого сустава. После проведения комплекса исследований будет определен дальнейший план действий. Об итогах обследования дополнительно будет сообщено позже».
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