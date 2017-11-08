Йерро вновь станет спортивным директором Испанской футбольной федерации

Бывший капитан сборной Испании Фернандо Йерро в ближайшее время должен быть назначен на пост спортдиректора Испанской футбольной федерации. Главный тренер сборной Хулен Лопетеги и местные чиновники поддержали его кандидатуру.

Йерро с сентября 2007 года по июль 2011 уже занимал эту должность, при нем сборная Испании стала чемпионом Европы (2008) и чемпионом мира (2010). Последним местом работы испанца был «Овьедо», который он покинул минувшим летом.

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