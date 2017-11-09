Лэмпард: «Считать „Сити“ одной из величайших команд АПЛ пока рано»

Бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард предлагает не спешить с дифирамбами в адрес «горожан». Некоторые считают, что команда уже стала одним из величайших коллективов в истории английской Премьер-Лиги.

«Думаю, что делать заключения пока рано. Если они смогут сохранить форму и такую игру на протяжении всего сезона, то тогда смогут включить себя в число таких команд. Они выиграли 10 матчей в чемпионате и свели один вничью. Если продолжат в том же духе, это будет нечто потрясающее. У них есть потенциал. По сути, сейчас только начало сезона.

Думаю, что в истории Премьер-Лиги было много великих команд, не только „Челси“ имени Моуриньо или „Манчестер Юнайтед“ Алекса Фергюсона».

Ранее Лэмпард поделился мнением о работе Антонио Конте в «Челси».

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