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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
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22:45 сегодня Фонбет 1.38 4.25 10.5 Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ГрецияГреция
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21:15 сегодня - - - Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ТурцияТурция
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Лэмпард: «Считать „Сити“ одной из величайших команд АПЛ пока рано»

сегодня, 19:01

Бывший полузащитник «Челси» и «Манчестер Сити» Фрэнк Лэмпард предлагает не спешить с дифирамбами в адрес «горожан». Некоторые считают, что команда уже стала одним из величайших коллективов в истории английской Премьер-Лиги.

«Думаю, что делать заключения пока рано. Если они смогут сохранить форму и такую игру на протяжении всего сезона, то тогда смогут включить себя в число таких команд. Они выиграли 10 матчей в чемпионате и свели один вничью. Если продолжат в том же духе, это будет нечто потрясающее. У них есть потенциал. По сути, сейчас только начало сезона.

Думаю, что в истории Премьер-Лиги было много великих команд, не только „Челси“ имени Моуриньо или „Манчестер Юнайтед“ Алекса Фергюсона».

Ранее Лэмпард поделился мнением о работе Антонио Конте в «Челси».

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Все комментарии
Ищущий и Понимающий
сегодня в 19:56
Вот требл сделают и потом уже можно будет говорить о величие и т.д.
Zidane.5
сегодня в 19:38
В конце сезона нужно делать выводы.
Заратустра
сегодня в 19:29
Челси и Сити это великие английские мешки. А клубами они были средними.
Thierry Daniel Henry
сегодня в 19:22
конечно рано
Red_team
сегодня в 19:14
У величайших команд клубные музеи переполнены кубками, каким боком мс может к ним относиться? В АПЛ величайшие - МЮ и Ливер, остальные сильно отстают, великими можно назвать Арсенал и Челси, все пока... У мс кубков кот наплакал
sihafazatron
сегодня в 19:09
Сердце сити, диспетчер сити)
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