Кака: «Официального предложения не было, но шли разговоры с московскими командами»

Знаменитый бразильский полузащитник Кака, ныне выступающий в «Орландо Сити», рассказал о том, что он вел переговоры с московскими клубами:

«Официального предложения из России не было. Шли разговоры с московскими командами. Уже не помню, связывался ли ЦСКА, если честно. Я мог оказаться в „Байере“, „Брешии“, „Манчестер Сити“, „Челси“...»

В июле 2017 года президент «армейцев» Евгений Гинер сообщал о том, что Кака был в шаге от перехода в ЦСКА.

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