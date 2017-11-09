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    Нуждается ли сборная России в услугах опорного полузащитника «Локомотива» Игоря Денисова?
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22:45 сегодня Фонбет 1.38 4.25 10.5 Логотип ХорватияХорватия -:- Логотип ГрецияГреция
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20:00 3’ Фонбет 1.72 3.45 5.5 Логотип ФинляндияФинляндия 0:0 Логотип ЭстонияЭстония
21:15 сегодня - - - Логотип РумынияРумыния -:- Логотип ТурцияТурция
22:00 сегодня Фонбет 5 3.9 1.67 Логотип ВенгрияВенгрия -:- Логотип ЛюксембургЛюксембург
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Месси и Зидан представили официальный мяч ЧМ-2018

сегодня, 19:55

В Москве состоялась презентация официального мяча чемпионата мира в России. Сфера получила название «Telstar 18», напоминая о футбольных мячах, которыми играли национальные команды на мундиалях 1970 года в Мексике и 1974 года в ФРГ. Тогда мячи назывались «Telstar» и «Telstar Durlast» соответственно.

Участие в презентации приняли нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и наставник «Реала» Зинедин Зидан.

«Добрый вечер, мне очень нравится мяч, его цвета. И у меня уже была возможность попробовать его. Хороший мяч», - сообщил во время презентации Месси.

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Все комментарии
Tommy Lee
сегодня в 20:01
Это просто убожество, как и вкус у Месси
зенит юрист
сегодня в 20:01
тельстар дуршлаг -18!!!
пьяный малевич пытался четкие черные квадраты нарисовать,но дрожащая с похмелья рука.........
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