Месси и Зидан представили официальный мяч ЧМ-2018

В Москве состоялась презентация официального мяча чемпионата мира в России. Сфера получила название «Telstar 18», напоминая о футбольных мячах, которыми играли национальные команды на мундиалях 1970 года в Мексике и 1974 года в ФРГ. Тогда мячи назывались «Telstar» и «Telstar Durlast» соответственно.
Участие в презентации приняли нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси и наставник «Реала» Зинедин Зидан.
«Добрый вечер, мне очень нравится мяч, его цвета. И у меня уже была возможность попробовать его. Хороший мяч», - сообщил во время презентации Месси.
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пьяный малевич пытался четкие черные квадраты нарисовать,но дрожащая с похмелья рука.........