Зобнин занимался в общей группе «Спартака», Самедов работал индивидуально

«Спартак» сегодня готовился к гостевой игре с «Краснодаром», которая состоится 18 ноября.

В отсутствие «сборников» в тренировках приняли участие 11 человек. Это вратари Артём Ребров, Александр Селихов; защитники Андрей Ещенко, Сальваторе Боккетти, Сердар Таски, Марко Петкович, полузащитники Фернандо, Лоренцо Мельгарехо, нападающие Зе Луиш, Луис Адриано и Педро Роша.

Полузащитник Александр Самедов работал по индивидуальной программе. Его одноклубник Роман Зобнин, который, вернулся из расположения сборной России в лагерь «Спартака», занимался в общей группе с небольшими ограничениями.

Завтра «красно-белых» ждут еще две тренировки.

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