Неймар заявил, что у него нет никаких разногласий с Эмери и Кавани

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар на пресс-конференции после победы над японцами в товарищеской встрече (3:1) подчеркнул, что у него нет никакого конфликта с главным тренером парижан Унаи Эмери и нападающим Эдинсоном Кавани.
«Я пришел, чтобы попросить вас прекратить распространять ложные слухи. Люди говорят о моих якобы конфликтах с Унаи Эмери, с Кавани. Всё это не соответствует действительности, это неправда».
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Тогда и посмотрим,какую балалайку ты будешь крутить.
Тогда и посмотрим,какую балалайку ты будешь крутить.
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Просто они на меня положили ...........
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Просто они на меня положили ...........