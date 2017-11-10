Неймар заявил, что у него нет никаких разногласий с Эмери и Кавани

Нападающий ПСЖ и сборной Бразилии Неймар на пресс-конференции после победы над японцами в товарищеской встрече (3:1) подчеркнул, что у него нет никакого конфликта с главным тренером парижан Унаи Эмери и нападающим Эдинсоном Кавани.

«Я пришел, чтобы попросить вас прекратить распространять ложные слухи. Люди говорят о моих якобы конфликтах с Унаи Эмери, с Кавани. Всё это не соответствует действительности, это неправда».

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