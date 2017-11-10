Арнаутович: «Чего добился Гари Невилл в качестве тренера?»

Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович ответил на критику футбольного эксперта Гари Невилла, который в прошлом месяце в эфире Sky Sports заявил, что Арнаутович сильно переоценивает себя и думает, что он играет на уровне Криштиану Роналду.

«Я уважаю достижения Невилла-игрока. Он блестяще играл в „Манчестер Юнайтед“, снимаю перед ним шляпу.

Но чего он добился в качестве тренера? Сейчас его задача - критиковать, что составляет 90 % от его работы.

Я не хочу сказать, что Гари Невилл - это пустое место. Он многого добился в жизни, он легенда. Но какой из него тренер? Пусть остается на ТВ».

Невилл в качестве тренера работал с «Валенсией», однако потерпел фиаско на этом поприще, покинув команду спустя 28 матчей.

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