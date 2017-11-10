Арнаутович: «Чего добился Гари Невилл в качестве тренера?»

  • Вчера
  • Сейчас
  • Сегодня
  • Завтра
Все матчи
  • Важные
  • Отбор ЧМ. Европа
  • Испания. Сегунда
  • Россия. 2-й дивизион. Запад
  • Австралия. А-Лига
  • Англия. Вторая Футбольная Лига
  • Бразилия. Серия А
  • Мексика. Лига МХ
  • Отбор ЧМ. Африка
  • Товарищеские матчи. Сборные
  • Украина. Первая лига
  • Чемпионат Европы U-21
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ШвецияШвеция -:- Логотип ИталияИталия Фонбет 3.6 3.1 2.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
15:00 Матч завершен Логотип ЯпонияЯпония 1:3 Логотип БразилияБразилия Фонбет 11.5 6.5 1.23
21:00 сегодня Логотип УкраинаУкраина -:- Логотип СловакияСловакия Фонбет 2 3.25 4
22:45 сегодня Логотип БельгияБельгия -:- Логотип МексикаМексика Фонбет 1.42 4.7 7.2
22:45 сегодня Логотип ПольшаПольша -:- Логотип УругвайУругвай Фонбет 2.4 3.3 2.95
23:00 сегодня Логотип ФранцияФранция -:- Логотип УэльсУэльс Фонбет 1.23 6 12.5
23:00 сегодня Логотип АнглияАнглия -:- Логотип ГерманияГермания Фонбет 3.7 3.5 2
23:45 сегодня Логотип ПортугалияПортугалия -:- Логотип Сауд. АравияСауд. Аравия Фонбет 1.15 7 22
Евро-2019 (до 21), 12 тур 1 X 2
14:00 Матч завершен Логотип Армения (до 21)Армения (до 21) 1:2 Логотип Россия (до 21)Россия (до 21) Фонбет - - 1.06
  • Главные новости
  • Все новости
16:57
Сборная Бразилии во Франции расправилась со сборной Японии17
15:06
Паредес: «Хочу однажды вернуться в „Рому“»44
14:44
Обладатель «Золотого мяча» станет известен 7 декабря38
13:29
Глушаков: «Я готов на всё, если Россия одержит победу на чемпионате мира!»65
10:58
Игнатьев: «Аргентинцам, по большому счету, матч с Россией не нужен»39
18:48
Игроки «Динамо» Терехов и Тиам окончательно восстановились после травм0
18:42
Хавбек сборной Колумбии Кардона показал расистский жест игрокам Южной Кореи2
18:29
Боатенг: «Игроки „Баварии“ были шокированы составом Анчелотти на матч с ПСЖ»2
18:25
Альберто Морено: «Не собирался уходить из „Ливерпуля“»0
18:12
Охранники московской гостиницы не пустили Дель Пьеро к Месси23
18:01
Бакайоко получил травму на тренировке «Челси»3
18:00
КПР создал киберфутбольную команду0
17:53
Краневиттер: «В Петербурге болеют еще круче, чем на „Висенте Кальдерон“!»14
17:43
Наингголан покинул расположение сборной Бельгии1
17:31
Фабрегас: «Венгер всегда в меня верил, я многим ему обязан»1
17:27
«Бавария» готова продать Видаля в «Челси» за 50 млн фунтов стерлингов7
17:16
Зобнин занимался в общей группе «Спартака», Самедов работал индивидуально9
17:09
Голкипер «Сток Сити» Батлэнд выбыл на 4-6 недель1
16:54
Билялетдинов: «Матч Россия - Аргентина будет выглядеть, как поход в театр»12
16:35
Приоритет Неймара — трофеи ПСЖ, а не «Золотой мяч»6
16:25
Наби Кейта: «Садьо Мане стал моим старшим братом»3
15:52
Молодежная сборная России одолела сверстников из Армении16
15:18
Глушаков: «Не знаю, кто у вас лучший футболист, а у меня — Зидан»27
14:53
Роман Адамов вошел в тренерский штаб «Ростова»4
14:35
Российский футбольный союз будет сотрудничать с букмекерской компанией11

Арнаутович: «Чего добился Гари Невилл в качестве тренера?»

сегодня, 18:17

Нападающий «Вест Хэма» Марко Арнаутович ответил на критику футбольного эксперта Гари Невилла, который в прошлом месяце в эфире Sky Sports заявил, что Арнаутович сильно переоценивает себя и думает, что он играет на уровне Криштиану Роналду.

«Я уважаю достижения Невилла-игрока. Он блестяще играл в „Манчестер Юнайтед“, снимаю перед ним шляпу.

Но чего он добился в качестве тренера? Сейчас его задача - критиковать, что составляет 90 % от его работы. 

Я не хочу сказать, что Гари Невилл - это пустое место. Он многого добился в жизни, он легенда. Но какой из него тренер? Пусть остается на ТВ».

Невилл в качестве тренера работал с «Валенсией», однако потерпел фиаско на этом поприще, покинув команду спустя 28 матчей.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте

Все новости
Поделиться
Другие материалы по теме
Боатенг: «Игроки „Баварии“ были шокированы составом Анчелотти на матч с ПСЖ»
Сегодня, 18:29 2
Альберто Морено: «Не собирался уходить из „Ливерпуля“»
Сегодня, 18:25 0
Фабрегас: «Венгер всегда в меня верил, я многим ему обязан»
Сегодня, 17:31 1
Приоритет Неймара — трофеи ПСЖ, а не «Золотой мяч»
Сегодня, 16:35 6
Наби Кейта: «Садьо Мане стал моим старшим братом»
Сегодня, 16:25 3
Паредес: «Хочу однажды вернуться в „Рому“»
Сегодня, 15:06 44
Обсудить
Все комментарии
вoлгoдoн
сегодня в 18:24
Английский аналог Валеры Карпина. Можно дать еще шанс,а лучше сразу в эксперты)
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100