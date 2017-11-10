Боатенг: «Игроки „Баварии“ были шокированы составом Анчелотти на матч с ПСЖ»

Защитник «Баварии» Джером Боатенг рассказал, что некоторые футболисты мюнхенцев были в шоке, когда узнали, что не попали в состав на выездной матч Лиги чемпионов с ПСЖ (0:3). После этого матча главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти был отправлен в отставку. В той игре с первых минут не вышел сам Боатенг, а также Матс Хуммельс, Кингсли Коман, Арьен Роббен и Франк Рибери.

«Мы сидели на установке, и пять футболистов за полтора часа до начала матча узнали, что они не попали в основной состав. Это было неожиданно, и никто нам ничего не объяснил. Можно сказать, что эти игроки были шокированы таким решением».

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте