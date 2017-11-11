Бельгия и Мексика забили друг другу по три мяча

В товарищеском матче Бельгия и Мексика не выявили сильнейшего.
Брюссель, стадион «Руа Бодуэн».
Бельгия - Мексика - 3:3 (1:1)
Голы: Азар 17, Р. Лукаку 55, 70 — Гуардадо 38 (пен), Лосано 56, 60.
Бельгия: Куртуа, Симан, Вермален, Менье, Боята, Витцель, Шадли, Э. Азар (Т. Азар 86) , де Брюйне (Мертенс 46), Тилеманс (Дембеле 46), Р. Лукаку (Ориги 88).
Главный тренер: Роберто Мартинес.
Мексика: Очоа, Араухо, Морено, Лайюн, Рейес (Альварес 59, Хонатан дос Сантос 89), Лосано (Акино 90+1), Эррера, Вела (Джованни дос Сантос 59), Гуардадо (Дамм 70), Сальседо, Эрнандес (Хименес 51).
Главный тренер: Хуан Карлос Осорио.
Предупреждения: Рейес 52.
Судья: Паоло Маццолени.
В другом матче дня сборная Украины обыграла Словакию.
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