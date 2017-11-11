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Игнатьев: «Нужно постараться выиграть у Аргентины и показать зрелищный футбол»

сегодня, 01:21
РоссияРоссия-:-АргентинаАргентина16:00 Не начался

Полузащитник «Локомотива» и сборной России Владислав Игнатьев поделился ожиданиями от предстоящего контрольного матча с Аргентиной:

«Аргентина – очень серьёзный оппонент. Тем интереснее будет проверить себя на фоне сильной команды. В любом случае я жду красивой игры. Нам нужно постараться выиграть и показать зрелищный футбол. Знаю, что Аргентина вышла в финальную часть чемпионата мира только в последнем туре отборочного этапа в подгруппе Южной Америки.

Думаю, Станислав Саламович [Черчесов] нам подскажет, как остановить Месси (улыбается). А вообще Лионеля остановить трудно. Мало кому это удавалось. Наверное, помогут только коллективные действия в обороне. Если он останется один на один с защитником нашей команды, будет вдвойне трудно. Без Месси сборная Аргентины – совершенно другая команда. Но стоит отметить, что и без него у них солидный подбор игроков. Например, Серхио Агуэро, Анхель Ди Мария, Мауро Икарди.

Козыри сборной России? Во-первых, мы играем дома и болельщики будут гнать нас вперёд. Кроме того, нужно сыграть организованно, и тогда мы добьёмся положительного результата. Считаю, что сыграть против Аргентины, к тому же если в её составе будет Месси, – большое событие для каждого футболиста. Все хотят появиться на поле и принять участие в матче. Такие моменты случаются несколько раз в жизни или вообще однажды. Нужно пользоваться шансом и проявить себя в игре».

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Все комментарии
alpan72
сегодня в 01:56
не надо показывать.надо играть.
andre_can
сегодня в 01:22
нужно денег Аргентине отдать, что они с нами играют...
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