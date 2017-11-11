Саутгейт: «Пикфорду пришлось сделать несколько действительно хороших сейвов»

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подвёл итоги товарищеской встречи с Германией (0:0), отдельно отметив игру двух своих подопечных – вратаря Джордана Пикфорда и хавбека Рубена Лофтус-Чика:

«В первом тайме Джордану Пикфорду пришлось сделать несколько действительно хороших сейвов. После некоторых из этих эпизодов у нас могли возникнуть проблемы.

Рубен Лофтус-Чик продемонстрировал, насколько я знаю, все свои козыри. Ему хватило десяти минут, чтобы все поняли, что он способен играть на подобном уровне. Он умеет всё что угодно, обладает хорошими физическими показателями, умело обращается с мячом. После этого матча он должен намного более уверенно себя чувствовать».

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