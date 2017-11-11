Лёв: «Мы должны быстрее переходить из обороны в атаку»

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лёв подвёл итоги товарищеской встречи с национальной командой Англии (0:0):

«Обе команды были сегодня сосредоточены, хорошо организованы и не позволяли сопернику убегать в контратаки. Думаю, по игре это было очень хорошо заметно. Тем не менее, в первом тайме мы создали три или четыре опасных момента.

Команда выступила превосходно, Марцель Хальстенберг проделал очень хорошую работу, что не так-то просто на заполненном „Уэмбли“ и после двух непродолжительных тренировок с командой. Хорошо сыграл Илкай Гюндоган, ему надо провести ещё несколько матчей, чтобы войти в ритм. Здорово атаковали Сане и Вернер. Матс Хуммельс был надёжен в обороне.

Мы должны осознавать, что скоро чемпионат мира, и нам нужно быстрее переходить в атаку после подбора мяча и действовать с большей динамикой. Германия умеет контролировать мяч, сегодня мы подолгу им владели. Но в игре против сильных команд нужно быстрее переходить из обороны в атаку».

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