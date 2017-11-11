Ловчев: «Уверен, никаких 0:3 от Аргентины не будет»

Футбольный эксперт Евгений Ловчев оценил расстановку сил перед товарищеским матчем Россия - Аргентина.

«Да, мы проиграли Чили, Мексике и Португалии по 0:1. Но это были лучшие матчи нашей сборной за последние годы. Не полностью матчи, но по одному тайму наши провели не только на равных, а даже имели преимущество.

Надо проверить себя с такими командами – разорвут нас или нет? И я не сомневаюсь – не разорвут. Какие у меня аргументы? Да, в Аргентине много суперзвезд. Но сама Аргентина, как команда, не столь грозна. Ведь они с трудом пробились на ЧМ. И Месси в „Барселоне“ выглядит более ярко, потому что там идет каждодневный тренировочный процесс.

Никаких 0:3 от Аргентины не будет, я в этом уверен. Повторю, вначале будет закрепощенность, но в перерыве им тренеры подскажут, что против них играют такие же люди».

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