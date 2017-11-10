Сампаоли: «Цель Аргентины на чемпионате мира? Выиграть его»

Главный тренер сборной Аргентины Хорхе Сампаоли прокомментировал невызов в расположение «альбиселесте» нападающего «Ювентуса» Гонсало Игуаина, а также рассказал о целях команды на предстоящем чемпионате мира.

«Пока что состояние Игуаина вряд ли радует его самого. И нас тоже. Посмотрим, что будет дальше. Иногда футболисты не всегда играют так, как способны.

Цель на ЧМ? Выиграть его. Да, мы помучились в отборе, но это уже в прошлом».

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