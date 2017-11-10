Андреев: «Без хорошей игры сборной России – результат не нужен»

Бывший нападающий сборной СССР Сергей Андреев поделился ожиданиями от контрольного матча Россия - Аргентина, который завтра пройдет на московском стадионе «Лужники».

«Шансы есть всегда. Я вам скажу, что играть можно с любой командой. Если выходить с мыслями о поражении, тогда точно никаких шансов не будет. Почти весь состав Аргентины играет в лучших лигах мира, но все равно нужно выходить на поле и стараться. И надеяться на лучшее.

Как Васин будет играть с Месси? Не уверен, что именно Васин будет играть против Месси. Все-таки Лионель часто действует на месте правого нападающего. Против Месси всем будет сложно. И Кудряшову с Комбаровым, и другим футболистам. Васина не трогайте, пускай играет за свой ЦСКА.

Хочется увидеть от нашей сборной качественный футбол. Без хорошей игры – результат не нужен. Хотя понимаю, что добиться этого сочетания практически невозможно».

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