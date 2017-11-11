Баринов: «„Локомотиву“ пора бы уже выиграть чемпионат России»

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что «железнодорожникам» пора бы уже выиграть чемпионат России.



"«Лидерство „Локомотива“ - это не только результат тяжелой и плодотворной работы, но и дух коллективизма в команде. Думаю, что пора бы нам уже выиграть чемпионат, клуб давно уже не побеждал в национальном первенстве. Считаю, что нам по силам это сделать, и мы постараемся приложить все усилия, чтобы завоевать золотые медали первенства страны».



Недавно бывший полузащитник сборной России Марат Измайлов также оценил шансы «Локомотива» на победу в РФПЛ.

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