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Отбор ЧМ-2018. Африка, 6 тур 1 X 2
17:30 сегодня Логотип ГабонГабон -:- Логотип МалиМали Фонбет 2.4 2.9 3.35
20:30 сегодня Логотип ДР КонгоДР Конго -:- Логотип ГвинеяГвинея - - -
20:30 сегодня Логотип ТунисТунис -:- Логотип ЛивияЛивия Фонбет 1.17 6.7 18
20:30 сегодня Логотип Кот-д'ИвуарКот-д'Ивуар -:- Логотип МароккоМарокко Фонбет 1.95 3.1 4.6
Отбор ЧМ-2018. Европа, Стыковые матчи 1 X 2
22:45 сегодня Логотип ДанияДания -:- Логотип ИрландияИрландия - - -
Отбор ЧМ-2018. Интерконтинентальный плей-офф 2017, Плей-офф 1 X 2
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 2.25 3.1 3.5
01:00 Матч завершен Логотип ГондурасГондурас 0:0 Логотип АвстралияАвстралия Фонбет 3.25 2.2 3.45
06:15 Матч завершен Логотип Новая ЗеландияНовая Зеландия 0:0 Логотип ПеруПеру Фонбет 16 1.2 6.2
Товарищеские матчи. Сборные 2017 1 X 2
16:00 сегодня Логотип РоссияРоссия -:- Логотип АргентинаАргентина Фонбет 4.95 3.7 1.77
19:30 сегодня Логотип КатарКатар -:- Логотип ЧехияЧехия - - -
20:30 сегодня Логотип МакедонияМакедония -:- Логотип НорвегияНорвегия Фонбет 2.85 3.1 2.6
23:30 сегодня Логотип ИспанияИспания -:- Логотип Коста-РикаКоста-Рика Фонбет 1.15 7.5 17
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Баринов: «„Локомотиву“ пора бы уже выиграть чемпионат России»

сегодня, 10:25

Полузащитник «Локомотива» Дмитрий Баринов считает, что «железнодорожникам» пора бы уже выиграть чемпионат России. 

"«Лидерство „Локомотива“ - это не только результат тяжелой и плодотворной работы, но и дух коллективизма в команде. Думаю, что пора бы нам уже выиграть чемпионат, клуб давно уже не побеждал в национальном первенстве. Считаю, что нам по силам это сделать, и мы постараемся приложить все усилия, чтобы завоевать золотые медали первенства страны».

Недавно бывший полузащитник сборной России Марат Измайлов также оценил шансы «Локомотива» на победу в РФПЛ.

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Все комментарии
obana777
сегодня в 11:29
У "паровоза" дров хватает только на один круг. Уже не раз было, что во втором круге сдувались.Хоть и не против их чемпионства, но они не вытянут.
Т34
сегодня в 11:21
Нет, пока пора еще не наступила, вот когда второй круг отыграете, тогда и будем смотреть пора или нет. Чуть ниже "быки" в таблице, которые тоже думают, что пора бы уже на чемпионство замахнуться. В Зените вообще не говорят, что пора, там уже корону примеряют. Спартак тоже, за здорово живешь, не желает складывать чемпионские полномочия. Так, что пора еще не наступила ни для кого.
mat73
сегодня в 11:12
Если уж Спартаку не суждено будет стать Чемпионом-18го, то пусть им будет Локомотив! Чем Зенит или Цска.
Фата лист
сегодня в 11:07
Зенит может помешать, все таки почти 100 млн на трансферы не спроста тратились...
AntiherQ1488
сегодня в 11:07
Не верю. Не из за ненависти к Локо, просто, не верю. Не будет Локо чемпионом, увы и ах. Засудят, бомжи купят еще на 80, мы подтянемся. Хотя было бы честно.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 10:57
Многое будет зависеть от состоянии команды после перерыва, весной.
Egorium
сегодня в 10:57
Зачем, чтобы в еврокубке опять проиграть молдаванам?
Parovoznic ответил Overbeer
сегодня в 10:54
Overbeer:
будущий чемпион должен Шериф обыгрывать в любом состоянии, чемпион должен стать другой клуб- это не обсуждается
Ну так не обсуждай, чё...
Footbolista
сегодня в 10:50
Если Локо и во втором круге продолжит борьбу за 1 место, будет интересно... но матч с Шерифом не добавил оптимизма...
Overbeer
сегодня в 10:46
будущий чемпион должен Шериф обыгрывать в любом состоянии, чемпион должен стать другой клуб- это не обсуждается
Salihamidjic
сегодня в 10:44
Локомотиву успехов.
Parovoznic ответил удав
сегодня в 10:37
удав:
ага.пусть выйграет - в зоне центр второго дивизиона=)
Не умничай! ))))
удав
сегодня в 10:30
ага.пусть выйграет - в зоне центр второго дивизиона=)
Parovoznic
сегодня в 10:29
Тёзка, ты б лучше играл так, что б Палыч тебя в основе выпускал!
А говорить красивые слова, сидя на скамейке - на это у нас и Булыкин есть.
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