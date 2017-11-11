Карпин ставит на результативную ничью в матче Россия - Аргентина

Российский специалист Валерий Карпин дал прогноз на товарищеский матч Россия - Аргентина, который состоится сегодня.

«Интересный матч с точки зрения того, как наша команда будет смотреться на уровне сборной Аргентины. Но я не стал бы преувеличивать силу сборной Аргентины. Да, по именам очень приличная команда, но по игре и отборочному этапу можно посмотреть, что только в последнем туре попали на чемпионат мира. Несмотря на то, что в составе такие игроки, как Месси, Игуаин, Икарди, Дибала, команда не так много забивает. Меньше Аргентины забила только Боливия, по-моему, в отборочном цикле. При грамотной обороне, а я думаю, что наша сборная будет играть в три центральных защитника, и в большей степени обороняться, не думаю, что будет забито много голов.

Возможно, на контратаках наша сборная сможет доставить какие-то неприятности. Поставлю на голы – Аргентина забьет, но и наша сборная тоже. Поставлю на ничью – обе забьют».

Сам Карпин на игре выступит в качестве эксперта.

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