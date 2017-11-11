Алиев: «Смородской надо было рассказывать не о футболе, а о кастрюлях, ложках, поварёшках»

Бывший полузащитник «Локомотива» Александр Алиев в эфире программы «Вацко Light» поделился мнением об экс-президенте московского клуба Ольге Смородской:

«Её приход в „Локомотив“ был для того, чтобы убрать Палыча (Прим. – Юрия Сёмина). Это сразу было понятно. Ну, это же женщина. Я считаю, что женщина не должна править футболом. Что она может рассказать? Хотя она рассказывала тогда. Иди расскажи о кастрюлях, ложках, поварешках. Ты здесь королева. А футбол – это мужской вид спорта».

Ранее украинский хавбек признался в том, что не смог до конца раскрыть свой потенциал из-за того, что много времени уделял развлечениям.

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