Федерация футбола Хорватии хочет заключить контракт с Анчелотти до 2020 года

Итальянский специалист Карло Анчелотти может возглавить сборную Хорватии.

«Шашечные» близки к квалификации на чемпионат мира, в первом стыковом матче они разгромили греков 4:1. При этом местная федерация все равно хочет поменять главного тренера.

Анчелотти предпочтет контракт с декабря 2017 года до лета 2018, но хорваты хотят заключить с ним сделку до 2020 года. Сейчас хорватами руководит Златко Далич, который был назначен временно исполняющим обязанности главного тренера «шашечных» после отставки Анте Чачича.

Кроме того, в услугах алленаторе заинтересована и Италия, но этот вариант сейчас маловероятен.

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